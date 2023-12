"C'est terminé" : quand l'un des artistes de notre championnat était tout proche de raccrocher les crampons

Jeff-Reine Adélaïde reprend goût au football avec le RWDM. Une délivrance après de longs mois de galères.

Une formation à Arsenal, un transfert à 25 millions à l'OL : si la carrière de Jeff Reine-Adélaïde s'était passée sans accroc, jamais un tel joueur n'aurait dû passer mais notre championnat. Mais entretemps, le milieu offensif a connu deux ruptures des ligaments croisés.

Un épisode sombre sur lequel il est revenu pour Canal + : "C'est la deuxième fois que ça m'a le plus anéanti mentalement. Quand j'arrive dans le vestiaire, je me sentais vraiment mal, je voyais tout le monde triste pour moi. Il y avait le directeur sportif, le coach, son adjoint Didier Digard, je les envoie tous chier".

Cette nouvelle blessure a bien failli l'éloigner pour de bon du football : "Je jette ma paire de crampons, il n'y a un pas un bruit dans le vestiaire, j'appelle mon père et je lui dis "C'est fini, je n'en peux plus, j'arrête le football", Didier Digard avait les larmes à côté de moi". Heureusement, le garçon a persévéré et offre aujourd'hui des matchs de haut vol au RWDM.