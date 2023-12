Les critiques reprennent de plus belle pour Ronny Deila

Bruges a partagé à Malines. De quoi rester dans le top 6 mais pas suffisant pour faire taire les critiques.

Côté pile, le Club de Bruges n'a plus encaissé un seul but sur ses 7 derniers matchs, Coupe d'Europe comprise, et s'est vu annuler un but pourtant valable à Malines. Mais Marc Degryse n'est pas de ceux qui voient le verre à moitié plein.

Dans sa chronique pour Het Laatste Nieuws, il livre un bilan sans concession : "Leur série de matches sans but contre est belle, mais cela ne doit pas masquer la réalité : après 17 journées, le Club de Bruges compte 14 points de retard sur l'Union".

L'ancien de la maison remet en causes certains choix de Ronny Deila : "Je ne comprends pas ce qu'il fait avec Skov Olsen. Pourquoi l'avoir laissé 80 minutes en Coupe pour le mettre sur le banc en championnat ? Pourquoi Nusa n'a-t-il pas non plus débuté hier ? Et si Nusa ne commence pas, pourquoi ne pas mettre Skoras, qui a bien joué contre Waregem ? Pourquoi mettre Jutgla dans une position qui n'est pas la sienne sur la gauche à leur place ?".

Beaucoup de questions auxquelles le coach des Blauw en Zwart tâchera de répondre sur le terrain dans les prochaines semaines.