🎥 Le RFC Liège sauvé par Kevin Debaty, Seraing à deux doigts de la surprise du weekend en D1B

Soirée compliquée pour les clubs liégeois en Challenger Pro League. Le RFC Liège a tout de même réussi à ramener un bon point de Dender.

Sans victoire depuis le 28 octobre et avant-dernier du classement, Seraing pensait tenir le bon bout sur la pelouse de Zulte Waregem, sous les yeux de Thorgan Hazard. Chez les coleaders de la compétition, les Métallos ont failli réaliser le gros coup du weekend grâce à un but signé Pape Moussa Fall à 20 minutes du terme.

Mais tout s'est finalement joué dans les dernières minutes : à la 86e, Modou Tambedou remettait les deux équipes à égalité avant que Zulte ne fasse basculer la rencontre dans le temps additionnel sur une grosse approximation de la défense sérésienne. Les visiteurs manquent l'occasion de se donner un peu d'air dans un bas de classement extrêmement serré, tandis que Zulte Waregem reprend trois points d'avance sur le Beerschot en tête de D1B.

FT | Yannick Cappelle offre trois points au SV Zulte Waregem dans le temps additionnel ! 🤩🙌 #ZWASER pic.twitter.com/dJP8sdaXxW — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) December 15, 2023

Pas de buts par contre entre Dender et le RFC Liège. Face à un adversaire troisième du championnat avec deux points de plus, les Sang et Marine ont souffert, surtout en deuxième mi-temps mais rentrent finalement à Liège avec un bon point. Et ce grâce notamment à un très bon Kevin Debaty, qui a empêché l'ouverture du score toute faite sur sa ligne à la 70e minute.

FT | Kevin Debaty permet au RFC Liège de conserver le point du match nul. 🧤🧱 #DENRFCL pic.twitter.com/tLSGq2NPje — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) December 15, 2023

On notera également les deux cartes jaunes récoltées en quatre minutes par Maxime Cavelier, monté pour le dernier quart d'heure, sans conséquences pour les hommes de Gaëtan Englebert, qui se hissent provisoirement à la cinquième place.