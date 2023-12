Après Keisuke Goto, Anderlecht va-t-il transférer un autre joueur japonais ?

Le Japon est à la mode depuis longtemps en Pro League, et Anderlecht a attiré un jeune attaquant récemment. C'est désormais un défenseur central qui est cité.

En janvier prochain, le jeune attaquant Keisuke Goto va rejoindre le Sporting d'Anderlecht, d'abord pour renforcer le RSCA Futures. Mais il pourrait ne pas être le seul joueur à débarquer du Pays du Soleil Levant. Selon le média local Hochi Sports, un autre Japonais pourrait débarquer à Anderlecht.

Ainsi, le RSCA aurait placé le jeune Haruya Fuji (22 ans), défenseur central de Nagoya Grampus, sur sa liste. Fuji n'aura plus qu'un an de contrat en janvier, et reste sur une saison XXL avec 46 matchs joués pour 3 buts et 3 passes décisives. Il n'a pas manqué une minute de jeu pour Nagoya cette saison.

On sait que le RSC Anderlecht se cherche un jeune défenseur central pour renforcer le noyau dès cet hiver, en prévision du départ de Zeno Debast l'été prochain et alors que Brian Riemer manque d'options à ce poste cette saison également. Fuji cocherait plusieurs cases dans cette optique...