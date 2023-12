Noa Lang meilleur que Johan Bakayoko ? La déclaration de l'entraîneur du PSV ne plaira pas à tout le monde

Le PSV a le choix des armes en attaque. Son entraîneur Peter Bosz ne cache pas sa satisfaction.

Le PSV est en train de vivre une saison historique aux Pays-Bas : 16 victoires en 16 matchs d'Eredivisie et une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Parmi les grandes satisfactions de l'équipe, Johan Bakayoko se distingue avec 4 buts et 13 assists. Son entraîneur Peter Bosz se félicite que le Diable Rouge soit resté cet été.

"J'ai eu une conversation avec Bakayoko, je lui ai dit : "Si tu pars maintenant, tu seras vu comme le petit joueur belge qui vient du PSV. Si tu gagnes des titres avec nous, que tu joues en Ligue des Champions et pour les Diables Rouges, les choses seront différentes" explique-t-il, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. Bosz prend ainsi l'exemple de Justin Kluivert, parti trop tôt de l'Ajax et qui peine toujours à se stabiliser.

Pour l'entraîneur néerlandais, Bakayoko n'est pas le seul de l'équipe à pouvoir évoluer dans un grand club européen : "Il y a aussi Malik Tillman et Ismael Saibari, mais le meilleur est peut-être Noa Lang. Il est incroyable. Malheureusement, il est blessé, mais il n’a que 23 ans. Il a de la personnalité, il est rapide et il dribble bien". Une déclaration qui plaira sans nul doute à l'ancien enfant terrible du football belge, qui n'a plus commencé un match de championnat depuis le mois de septembre.