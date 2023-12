Anderlecht, l'Union et le Standard représentés parmi nos révélations de la première partie de saison

2023 arrive à son terme. La Pro League s'arrête pendant trois semaines. La première partie de saison aura été l'occasion pour plusieurs joueurs de se révéler sous leur meilleur jour.

Kilian Sardella

Brian Riemer l'a encore dit ce mercredi en conférence de presse : Kilian Sardella a été l'un des joueurs les plus importants pour Anderlecht lors de cette première partie de saison. Le jeune joueur a enfin trouvé ce qui lui manquait le plus : la régularité. Auteur de plusieurs matchs très solides, il semble désomais indiscutable au poste d'arrière droit.

Mohamed Amoura

Un choix logique de notre part. Il faut dire qu'à part pour les suiveurs du championnat de Suisse ou du football algérien, le nom de Mohamed Amoura était totalement inconnu lors de son arrivée à l'Union. Quelques mois plus tard, le voilà propulsé comme sensation du championnat et de notre football, avec 16 buts en 22 matchs toutes compétitions. Irrésistible. Le futur transfert sortant record de l'Union ?

© photonews

Cameron Puertas

Cameron Puertas a complètement explosé sur cette fin d'année 2023. Habitué au banc auparavant, cela fait quelques mois qu'il a haussé considérablement son niveau de jeu et se montre très régulier dans ses prestations. Le Suisse est devenu totalement indispensable à l'Union : 6 buts et 15 assists en 29 matchs. Il est en train de prendre une superbe revanche, c'est le moins que l'on puisse dire.

Kevin Denkey

Certes, Kevin Denkey n'est pas un nouveau en Pro League. Le Togolais évolue depuis janvier 2021 au Cercle de Bruges. Mais après une saison et demi correcte, il a complètement explosé ces derniers mois. Meilleur buteur du championnat avec 15 buts en 19 matchs, il semble avoir passé un palier.

Aboubakary Koita

Le Mauritanien est un exemple d'éclosion sur le tard. Arrivé à STVV à l'été 2021, il a mis un certain temps à se révéler. Mais en cette première partie de saison 2023-2024, il a impressionné les observateurs. Capable de tirer d'à peu près n'importe où, Koita a étalé des qualités athlétiques au-dessus de la moyenne. Sa valeur marchande a elle aussi explosé, passant de 700 000 euros à 5 millions d'euros depuis juin dernier. Auteur de 11 buts en 21 matchs cette saison, il sera l'un des hommes à suivre.

© photonews

Hayao Kawabe

Dans la première partie de saison très compliquée du Standard, un joueur a pourtant tiré son épingle du jeu : Hayao Kawabe. Arrivé cet été, le Japonais a mis un petit temps à s'acclimater. Mais désormais, il est titulaire indiscutable. Créateur de jeu, il est également capable de débloquer des situations, comme il l'a montré lors de la remontée au match aller face à Anderlecht. Le Standard devra compter sur lui pour relever la tête en seconde partie de saison.

© photonews

Kevin Mc Allister

Certes, l'Union avait réalisé un transfert peu risqué en recrutant Kevin McAllister. Joueur d'expérience en Argentine, ses qualités étaient évidentes. Son acclimatation au jeu européen et belge a été très rapide. Indiscutable au sein de la charnière centrale de l'Union, il s'est d'ores et déjà imposé comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat.

George Ilenikhena

L'Antwerp a surpris cet été en recrutant George Ilenikhena, 16 ans, qui avait fait ses premiers pas avec l'équipe première d'Amiens. Le jeune attaquant français a rejoint le Great Old pour 6 millions d'euros. Quelques mois plus tard, il monte en puissance. Montant encore souvent en cours de match, il a marqué des buts très importants, comme face au FC Barcelone ou Anderlecht. L'avenir semble radieux pour lui.

© photonews

Ils se sont aussi révélés...

On pense également à Nathan Ngoy (Standard), Griffin Yow (Westerlo), Noah Sadiki (Union SG), Felix Lemaréchal (Cercle de Bruges) et les trois jeunes de STVV, Mathias Delorge, Jarne Steuckers et Matte Smets.