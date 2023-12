Une véritable légende de Premier League pour coacher le Beerschot ?

Le départ d'Andreas Wieland a laissé le Beerschot dans l'embarras. Alors que des noms plutôt modestes étaient cités, le coleader de Challenger Pro League pourrait finalement attirer une véritable légende.

Surprise au Beerschot, coleader de Challenger Pro League, la semaine passée. L'entraîneur des Rats, Andreas Wieland, claquait la porte pour rentrer en Autriche. En cause notamment, les incertitudes entourant le mercato hivernal du Beerschot. Wieland donnait déjà l'impression de réaliser des miracles dans un contexte compliqué, et espérait obtenir plus de moyens.

Sans ces promesses, l'Autrichien a claqué la porte. Pour lui succéder, deux noms étaient cités récemment : Mo Messoudi et Frédéric Frans, deux anciens de la maison avec peu d'expérience en tant que T1. Frans, coach des U23 du Beerschot, était vu comme le favori.

Une légende de Liverpool au Beerschot

Mais les informations de la Gazet van Antwerpen envoient finalement un nom d'un tout autre calibre au Kiel. C'est en effet Dirk Kuyt (43 ans), ancien attaquant légendaire de Liverpool et de Feyenoord, qui devrait devenir le nouvel entraîneur du Beerschot. Le Néerlandais est libre depuis novembre 2022 et une première expérience complètement manquée en tant qu'entraîneur principal, à l'ADO La Haye.

Après Mark Van Bommel à l'Antwerp, l'autre club de la ville d'Anvers pourrait donc également être coaché par un grand nom du football néerlandais, finaliste de la Coupe du Monde en 2010. La Gazet van Antwerpen précise que Thomas Vermaelen, actuellement entraîneur des U20 belges, a aussi été contacté.