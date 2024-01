Jan Vertonghen, stop ou encore ? Le joueur sème le doute

Jan Vertonghen arrive en fin de contrat du côté d'Anderlecht. Prolongera-t-il l'aventure ou raccrochera-t-il les crampons ?

Jan Vertonghen l'a déjà affirmé avec "certitude" : Anderlecht devrait bel et bien être son dernier club en carrière. Reste à savoir si, à l'issue de cette saison, il prolongera l'aventure d'un an ou s'il prendra sa possible retraite.

A l'heure actuelle, le défenseur de (presque) 37 ans n'a pas encore pris sa décision alors que la deuxième partie de saison pointe le bout de son nez.

Une chose est sûre : il écoutera avant tout son corps. "Je jouerai jusqu'en mars ou avril et je verrai comment ça se passe. Je veux pouvoir marcher dans la rue avec mes enfants ou jouer un match après ma carrière. Cela dépendra un peu de ce que je vais faire", a-t-il commenté à Het Laatste Nieuws.