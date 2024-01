Au RWDM, les transferts signés John Textor pourraient considérablement aggraver la situation

Ce jeudi, le RWDM s'est incliné 4-1 face à Sarrebruck, 7e de D3 allemande. Alors que le club voudra assurer son maintien en Pro League, le mercato hivernal sera décisif. Mais il pourrait également mettre le RWDM dans une situation intenable.

Face à Saarebruck ce jeudi, le coach Claudio Caçapa a lancé l'attaquant brésilien Carlos Alberto. Prochainement, le RWDM devrait voir débarquer deux nouveaux joueurs en provenance de Botafogo. Il s'agit de Philipe Sampaio et David Sousa. Ils sont déjà présents en stage avec le groupe.

La stratégie de John Textor : sauver le RWDM...grâce à Botafogo ?

Le RWDM devra composer avec un premier problème. Celui de l'adaptation. Les nouveaux arrivants vont devoir s'habituer au football belge...et à son climat. Le RWDM est actuellement en stage en Espagne, à Cadix.

Par exemple, Carlos Alberto s'est entraîné sous des températures avoisinant les 30 degrés il y a encore de cela une semaine. À Cadix, il faisait 13 degrés. Et ne parlons même pas du temps actuel qui règne en Belgique.

John Textor, le propriétaire et président du club, est arrivé avec de belles promesses. Ces dernières comprenaient un développement des relations avec Botafogo et Lyon. Pour l'instant, malgré l'arrivée de Reine - Adelaide, Lyon n'aide pas énormément le RWDM. Le club bruxellois a par contre accueilli plusieurs joueurs de Botafogo cet été. Seul Luis Segovia apportait satisfaction, mais il est blessé pour encore plusieurs mois.

Un recrutement problématique ?

Passons en revue le noyau du RWDM un peu plus en détail. Le RWDM a payé une somme de transfert pour deux joueurs - De Sart et Gueye - tandis que les autres sont des joueurs arrivés libres ou sont en prêt. Trois d'entre eux sont titulaires. Le noyau se compose de 32 joueurs, dont 18 sont de nationalité étrangère.

Et d'ailleurs, concernant les joueurs belges, tout n'est pas rose. En réalité, peu d'entre eux sont cadres du noyau. Théo Defourny, Ilay Camara et Pierre Dwomoh sont trois titulaires, ce que Jonathan Heris n'est plus. Guillaume Hubert n'est que la doublure de Defourny. De son côté, Niklo Dailly se dirige vers un départ.

Il faut espérer qu'Alexis De Sart soit vite rétabli de sa blessure musculaire. Kylian Hazard, blessé de longue date, ne reviendra pas avant de longs mois.

Rappelons alors que le règlement de la Pro League stipule qu'au moins 6 joueurs belges doivent figurer sur la feuille de match en tant que titulaire. Plutôt que de se renforcer cet hiver, le RWDM pourrait donc se mettre davantage en difficulté...