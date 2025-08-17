Anderlecht prêt à casser sa tirelire et formuler une offre pour un ailier prometteur ?

Le RSC Anderlecht s'apprête à soumettre une nouvelle offre pour Tiago Gouveia, l'ailier portugais de Benfica. Selon Transferfeed, la proposition sera inférieure aux dix millions d'euros réclamés par le club portugais l'année dernière.

Anderlecht suit de près la situation de Tiago Gouveia, alors que Benfica semble ouvert à un transfert définitif. À l’été 2024, une première tentative d’Anderlecht avait échoué, notamment en raison d’une blessure à l’épaule du joueur et du prix demandé, jugé trop élevé à dix millions d’euros.

Cette fois, le contexte est très différent. Gouveia n’a disputé que onze matchs la saison dernière avec Benfica, totalisant à peine 366 minutes de jeu. Anderlecht voit désormais en ce joueur de 24 ans une opportunité réaliste pour renforcer ses ailes.

Un talent de Benfica ciblé par Anderlecht

Selon Transferfeed, le club bruxellois envisage de soumettre une offre inférieure au prix demandé précédemment, autour de huit millions d’euros, ce qui semble tout de même très élevé pour Anderlecht.

L’intérêt d’Anderlecht pour Gouveia n’est pas nouveau : déjà en 2023 et 2024, le joueur avait été associé à un transfert au Lotto Park. Les négociations n’avaient alors rien donné, mais les circonstances actuelles offrent une nouvelle fenêtre de négociation.

Benfica semble prêt à avancer sur ce dossier, laissant entrevoir un possible accord. Reste à savoir si l’offre d’Anderlecht suffira à convaincre le club portugais.

