Un ancien joueur de l'Equipe de France réclame 65 millions à la FIFA et à l'Union belge

Lassana Diarra n'a pas renoncé à son combat. Depuis plus d'une décennie, l'ancien Bleu conteste les règles de la FIFA et demande réparation.

Depuis plus d’une décennie, Lassana Diarra se bat pour obtenir gain de cause. L’ancien milieu de terrain de l'Équipe de France avait engagé un long bras de fer contre la FIFA.

Tout remonte à l’été 2014. Le milieu choisit de mettre fin à son aventure en Russie, lassé de sa situation au Lokomotiv Moscou. Un nouveau point de chute se dessine en Belgique, mais son arrivée se heurte à un veto de l'Union belge invoquant les règles FIFA.

Ce refus a ouvert la voie à une bataille judiciaire inédite. Diarra attaque, dénonçant un système verrouillé et injuste. En octobre dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne lui donne raison.

L'ancien joueur du Real Madrid passe à l’offensive. Il réclame 65 millions d’euros de dédommagements, visant à la fois la FIFA et l’Union belge.

"Je mène ce combat non seulement pour moi, mais aussi pour tous les joueurs qui n’ont pas les moyens de défier la FIFA", a déclaré Diarra via ses avocats.