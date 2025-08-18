Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé
Photo: © photonews

Matthieu Epolo débute sa deuxième saison comme titulaire au Standard. En coulisse, la fédération accélère pour le détourner des sélections belges.

Matthieu Epolo l'a prouvé en ce début de saison : il a déjà gagné en expérience et en maturité par rapport au jeune débutant propulsé comme titulaire par Ivan Leko en début de saison dernière. Ses progrès lui avaient déjà valu une première sélection avec les U21 belges en novembre dernier.

Lors du rassemblement de mars, le Bruxellois de 20 ans a même débuté son premier match avec les Diablotins. La suite logique pour celui qui défendait déjà les cages de nos U17, U18 puis U19 nationaux.

Mais le garçon bénéficie également de la nationalité sportive congolaise. Et cela n'a pas échappé à la fédération de la RDC. En coulisse, les dirigeants congolais font tout pour convaincre Epolo de les rejoindre, avec un certain Claude Makélélé en tête de gondole.

Epolo futur international congolais ?

L'ancien international français aurait lui-même pu jouer pour le Congo et est désormais un ambassadeur de la sélection, avec comme mission principale de superviser et convaincre les binationaux les plus prometteurs...dont Epolo fait partie.

Selon nos informations, le gardien du Standard a ainsi été présélectionné pour le prochain rassemblement de l'équipe nationale congolaise. Le principal intéressé n'a pas encore fait son choix, mais va devoir se poser les bonnes questions et se positionner dans les jours et les semaines à venir.

Standard
République Démocratique du Congo
Matthieu Epolo

