📷 OFFICIEL : Une jeune pépite française débarque au Club de Bruges

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges s'offre Mamadou Diakhon, jeune ailier de 19 ans venu de Reims. Un transfert à 8,5 millions d'euros pour renforcer des côtés en manque de vitesse et de percussion.

Le Club de Bruges avait besoin de vitesse et de créativité sur les côtés. La direction n’a pas hésité à sortir le chéquier pour corriger le tir. Mamadou Diakhon débarque de Reims pour dynamiter les ailes brugeoises.

L’ailier français de 19 ans rejoint les Blauw en Zwart pour un montant estimé à 8,5 millions d’euros. Diakhon a signé un contrat jusqu’en 2029 avec Bruges.

Un nouveau chapitre. 🔵⚫️



Welcome, Mamadou Diakhon! ✨ pic.twitter.com/oLimciuOjX — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 18, 2025

Ces dernières semaines, beaucoup de consultants reprochaient au Club son manque de percussion sur les ailes, surtout depuis le départ de Talbi. Diakhon arrive comme une solution face à cette critique.

La saison passée, sous le maillot de Reims, le jeune joueur s’est fait remarquer par son audace et son activité. Trois buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues. Pas les meilleures stats, mais il a encore une belle marge de progression.

Diakhon devra rapidement montrer qu’il peut apporter de la vitesse et des solutions devant. Les supporters espèrent qu’il deviendra une arme offensive incontournable dès cette saison.