Brian Riemer le confirme : "Il serait peut-être préférable qu'on le prête jusqu'en fin de saison"

Le stage d'Anderlecht est terminé et il s'est bien passé. Mais maintenant que quelques garçons sont de retour sur le sol belge, ils peuvent commencer à négocier un départ (temporaire). Justin Lonwijk est dans cette position, tout comme Alexis Flips. Et Brian Riemer est clair à ce sujet.

Une solution est activement recherchée pour Alexis Flips, qui passe plus de temps en tribunes que dans le noyau du Sporting d'Anderlecht. "Donner des minutes à tout le monde n'est pas possible et je ne veux pas voir de joueur mécontent. Alexis Flips a besoin de minutes de jeu" a déclaré Brian Riemer dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Le club bruxellois, qui a payé 3.5 millions d'euros à Reims pour s'attacher ses services, cherche une solution temporaire. "Dès son arrivée, j'étais convaincu qu'il était le bon joueur pour nous. Et je le suis toujours. Mais nous avons aussi Thorgan Hazard à gauche. Et à droite, tout le monde a vu de quoi Anders Dreyer est capable."

"Soudain, il n'y avait plus de place pour Flips dans l'équipe. Trois options sont sur la table : soit il obtient du temps de jeu ici, soit il est prêté, soit il est vendu. Alexis ne veut pas partir, mais il veut jouer et c'est quelque chose que je comprends complètement. Pour voir le meilleur Alexis Flips, il serait peut-être préférable qu'il soit prêté pendant six mois pour récupérer du temps de jeu" a conclu Brian Riemer.