🎥 Une véritable razzia : l'entraîneur de l'année, le meilleur gardien et le plus beau but viennent tous de la même équipe

đŸŽ„ Une vĂ©ritable razzia : l'entraĂźneur de l'annĂ©e, le meilleur gardien et le plus beau but viennent tous de la mĂȘme Ă©quipe

La suspense monte au gala du Soulier d'Or. Avant de connaĂźtre le grand gagnant de la soirĂ©e, plusieurs trophĂ©es ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© attribuĂ©s. N'est-ce qu'un simple échauffement avant d'aller chercher son Soulier d'or ? Toujours est-il que Toby Alderweireld est monté une première fois sur scène lors de la soirée de gala. Le défenseur anverois a remporté un premier titre, celui du but de l'année. Loin d'être une surprise : sa frappe surpuissante pour offrir le titre à l'Antwerp sur le terrain de Genk est dans toute les mémoires. 🎯 | Ce bijou de Toby Alderweireld face au KRC Genk est le but de l'année ! đŸ’ŁđŸ’„ pic.twitter.com/RfL0ooyl6q — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) January 18, 2024 Il n'était pourtant pas le seul candidat. Brian Riemer avait par exemple confié à Het Laatste Nieuws qu'il aimerait voir Anders Dreyer repartir avec le trophée pour sa frappe de loin contre Louvain. L'Antwerp raffle pour le moment tout sur son passage puisque Jean Butez a été élu gardien de l'année, tandis que Mark van Bommel a été désigné entraîneur de l'année devant Karel Geraerts et Alexander Blessin. đŸ§€ | Jean Butez est élu gardien de l'année. đŸ§±đŸ”Ž pic.twitter.com/r98dyclxdb — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) January 18, 2024



