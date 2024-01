Le report du derby bruxellois n'est pas une bonne nouvelle pour l'Union

Le derby bruxellois en Coupe a été reporté à la semaine prochaine à cause de la neige. Une nouvelle date qui ne fait pas les affaires du calendrier de l'Union.

Et si les prochaines semaines étaient plus que décisives pour l'Union à cause d'un calendrier surchargé ? L'USG va devoir serrer les dents. En effet, avec le report du derby bruxellois face à Anderlecht en Coupe, la suite de la saison s'annonce lourde.

Si l'Union se qualifie face aux Mauves, elle prendra part aux demi-finales prévues entre le 6-8 février et le 28-29 février ce qui 13 rencontres entre le 21 janvier et le 2 mars.

Un rythme effréné pour une équipe qui jouerait donc sur trois fronts avec le championnat, la Coupe de Belgique (potentiellement face au Club de Bruges) et en Conference League où un choc face à Francfort l'attend en barrages.