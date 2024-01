Le résultat des dernières polémiques ? Une révolution en approche dans l'arbitrage en Belgique !

L'arbitrage a fait face à de nombreuses critiques en Belgique ces derniers mois. Cela ne devrait pas rester sans conséquences.

Les affaires des matchs de Genk et du Club de Bruges à potentiellement rejouer ne sont que la face immergée de l'iceberg : ces derniers mois, le département arbitral est sous le feu des critiques. De nombreux acteurs demandent plus de transparence et de cohérence dans les décisions.

Selon Het Laatste Nieuws, les premières têtes ne vont pas tarder à tomber : le responsable VAR Fredy Fautrel, qui travaille depuis 2019, ne sera plus le bien venu à Tubize et s'apprête à être remplacé par le Néerlandais Kevin Blom.

Mais ce n'est pas tout : le directeur technique Betrand Layec est également sur le départ. L'idée est que la directrice opérationnelle Stephanie Forde joue un rôle plus important. Le président allemand Herbert Fändel, dont les fonctions débordaient déjà sur celles de Layec, aura également plus d'autonomie. L'opération doit aider l'Union Belge à faire des économies.