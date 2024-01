Les supporters de Genk expriment leur mécontentement, Vrancken met la pression à ses joueurs

Genk pointe à la cinquième place de JPL et repart de Louvain sans point, après une soirée difficile mais qui avait pourtant bien débuté.

Avec des performances bien en dessous des attentes, on pouvait entendre scander "Du sang, de la sueur et des larmes" ou encore des "Honte à vous" depuis la tribune des supporters visiteurs, entre-autres nombreuses insultes et noms d'oiseaux.

Cette défaite pousse le Racing et Wouter Vrancken un peu plus dans la crise et sous pression : "Je n'ai pas senti assez d'envie d'aller chercher la victoire, dans des parties précédentes je le voyais chez Heynen et Muñoz, mais il faut que les autres réagissent. Tout le monde doit se bouger", a pointé le coach après le match.

L'entraîneur a rappellé aux joueurs leur devoir : "Vous jouez pour le KRC Genk, vous pouvez vous mettre en évidence dans un grand club. Mais il faut le montrer chaque semaine. On ne peut pas gagner tous les matches uniquement grâce à la qualité. Une solution à quelque chose que l'on devrait toujours avoir en nous, cela va être difficile à matérialiser. Nous avons besoin de personnes passionnées qui prennent les devants, qui font des efforts supplémentaires."

Avant de conclure : "Il faut ensuite faire preuve d'acharnement. Pour finir le match ou pour conserver une avance. C'est là que le travail défensif entre en jeu. Cette énergie doit se lire sur le visage et le corps des joueurs. Ils ont le plus beau métier du monde. Il est donc normal qu'ils aillent toujours de l'avant. frapper dans le ballon ne suffit pas. Il faut se remettre en mouvement, avoir envie d'aller chercher le ballon, rayonner de passion."