Les trois défis colossaux qui attendent Orel Mangala à Lyon

Orel Mangala va donc découvrir la Ligue 1, à l'Olympique Lyonnais. Il va devoir prendre, dans le coeur des supporters, la succession d'Eric Deflandre mais surtout relancer la saison de l'ancien multiple champion de France qui tremble depuis le mois de septembre.

Orel Mangala va donc terminer la saison du côté de l'Olympique Lyonnais. De là à dire qu'il pense que Lyon a plus de chance de rester en Ligue 1 que Nottingham de se maintenir en Premier League, il n'y a qu'un pas. Pourtant, cela y ressemble sacrément.

Chez les Gones, plusieurs missions attendent le jeune Diable Rouge. Tout d'abord, devenir un titulaire indiscutable et marquer les esprits. Il est le troisième Diable à rejoindre Lyon, après Eric Deflandre et Jason Denayer. Si le premier est une légende dans le centre de la France, le second a laissé un goût de trop peu dans l'ancien club de Jean-Michel Aulas.

Orel Mangala doit satisfaire Tedesco

Ensuite, le joueur formé à Anderlecht devra aussi et surtout aider Lyon à remonter au classement. Actuellement, les Gones sont en position de barragiste, et cela fait tâche. C'est vrai que le mercato a été actif, mais l'équilibre est fragile et cela pourrait mal se terminer. Mangala devra apporter sa rage au milieu de terrain.

Enfin, en juin prochain, il y a l'Euro 2024. Devenir titulaire, se montrer et prendre une grande dimension en Ligue 1 serait tout simplement parfait pour lui afin d'être dans la liste de Tedesco et participer à son premier grand tournoi international. Bref, Orel Mangala a tout à gagner dans ce transfert.