Les agriculteurs affectent aussi le foot belge : un match de Challenger Pro League chamboulé !

La rencontre entre Zulte Waregem et le SK Beveren, en Challenger Pro League, devrait se dérouler sans supporters visiteurs. En cause : des forces policières en nombre insuffisant pour encadrer le match, suite à une manifestation d'agriculteurs.

Voilà plusieurs jours que, à la suite de leurs homologues français, les agriculteurs belges perturbent le trafic et manifestent à travers le Royaume. Jusqu'ici, ces troubles n'avaient eu aucun impact sur le monde du football. Ce week-end, cependant, une rencontre va être - indirectement - impactée par des manifestations d'agriculteurs en Flandre.

En effet, une présence policière suffisante ne pouvant être assurée en raison de la manifestation qui accapare les forces de l'ordre, aucun supporter visiteur ne sera admis au Gaverbeek ce samedi pour le match de Challenger Pro League entre Zulte Waregem et le SK Beveren. La décision a été prise par le bourgmestre de Waregem et le président de l'Essevee, Eddy Cordier.

Du côté de Beveren, on est furieux de cette décision "unilatérale" et on réclame que la Pro League intervienne, soit en faisant jouer le match à huis-clos intégral, soit en le reportant à une date ultérieure. "Nous comprenons que le football n'est pas toujours une priorité dans la société et que la police est sollicitée (...) Néanmoins, nous sommes convaincus que la seule solution correcte est de garantir la sécurité de tous les supporters ou de reporter le match", a déclaré Beveren via un communiqué officiel.