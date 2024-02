"Je ne me sentais pas moi-même" : Arthur Vermeeren revient sur ses débuts compliqués avec l'Atletico

Arthur Vermeeren prend ses marques à l'Atletico Madrid. Peu importe si cela prend du temps, le Diable Rouge ne veut rien précipiter.

Face au Rayo Vallecano, Arhtur Vermeeren a goûté aux joies d'une première titularisation avec l'Atletico Madrid. Assez logiquement, les Colchoneros n'ont pas encore eu droit à la meilleure version du Diable Rouge. Vermeeren a tout de même été sorti à la mi-temps par Diego Simeone, qui n'a pas mis de gants pour évoquer cette sortie prématurée.

Interrogé par Eleven, le principal intéressé est lui-même revenu sur ses débuts compliqués : "Je ne m'attendais pas à jouer si vite. Nous avions déjà parlé du processus d'intégration. On avait dit que le meilleur jouerait mais que j'aurais ma chance pour faire mes preuves. Je sais que je n'ai pas joué mon meilleur match. Tout le monde m'a soutenu immédiatement en me disant que c'est normal pour une première avec très peu d'entraînement dans les jambes".

Vermeeren encore en rodage à l'Atletico

Il n'empêche que l'ancien Anverois aurait sans doute rêvé de meilleurs débuts : "Au début, je n'avais pas un bon sentiment. Mais je me suis dit que c'était normal et que c'était bien que le premier match soit passé, c'est le plus dur. Les premières minutes, je ne me sentais pas moi-même".

Avant de conclure : C'est une première pour moi parce qu'à l'Antwerp, tout avait marché immédiatement. De la nervosité ? Non, c'est difficile à décrire, c'était autre chose. Je ne m'étais pas préparé à ce que ce soit différent de l'Antwerp. Maintenant, je sais que ça l'est, je serai mieux préparé". Peut-on vraiment lui reprocher une telle insouciance à 18 ans ?