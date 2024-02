Fin de l'ère Duchâtelet et du calvaire pour ce club historique

Le club d'Ujpest en Hongrie va faire ses adieux à Roderick Duchâtelet. Il semblerait que ce soit surtout un soulagement pour les supporters.

Le club hongrois d'Ujpest était passé sous le pavillon Duchâtelet en 2011 et il s'agit bien de Roderick, le fils et non de Roland, le père. Problème : depuis la repris du club, ce dernier n'a pas été champion à un seul moment et s'est contenté d'un podium et de trois coupes nationales.

Des résultats qui, au fil des années, ont fini par agacer les supporters locaux qui ont exprimé leur ras-le-bol à plusieurs reprises et avaient exigé le départ du propriétaire.

Exit Duchâtelet

Un voeu qu'ils voient être exhaussé puisque, selon la presse hongroise, Roderick Duchâtelet quitterait son poste de propriétaire et c'est le groupe MOL qui prendrait sa place dès le mois d'avril.

Ujpest, qui a été sacré champion de Hongrie à vingt reprises dans son histoire, n'est à l'heure actuelle que dixième du championnat à sept points de la lanterne rouge et... 18 du leader, Ferencvaros.

Mais il ne s'agit pas là du seul club détenu par Roderick Duchâtelet puisqu'il détient également le FC Carl Zeiss Jena, club allemand de la Regionalliga Nord-Est (D4).