Didier Deschamps réagit au tirage de la Nations League et aux retrouvailles avec la Belgique

Le sélectionneur français veut tout miser sur l'Euro avant de se concentrer sur cette compétition. La Belgique sera donc face à la France mais également l'Italie et Israël.

Probablement l'un des groupes les plus relevés de cette nouvelle édition de la Nations League. Le tirage au sort n'aura pas été tendre du tout avec les Diables Rouges puisqu'ils vont jouer un grand rival : la France mais également l'Italie et Israël.

Si Domenico Tedesco a déjà réagi à ce tirage en soutenant que sa famille devrait supporter la Belgique, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a également donné son avis sur ce groupe.

La France a "l'habitude" de jouer la Belgique

"De par la constitution de cette Ligue A, il y a les meilleures équipes donc, après, forcément il y aura des affiches et des adversaires de haut niveau", peut-on lire sur le site de la fédération française.

DD dit avoir "l'habitude" de jouer la Belgique et l'Italie et que la petite surprise vient plutôt du côté d'Israël. "Cette Nations League est une belle compétition. Toute notre énergie est d’abord focalisée sur le rassemblement de mars et sur l’Euro mais ça va reprendre très vite parce que ça sera début septembre, au sortir de cet été", a-t-il ajouté.

Si les affiches ne sont pas encore connues, on sait néanmoins que la compétition débutera le 5 septembre prochain et s'étendra jusqu'en novembre avant les quarts de finale en mars 2025.