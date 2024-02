📷 Un ancien joueur de l'Union récompensé par un prestigieux trophée

Actuellement joueur de Brighton en Premier League, Simon Adingra était depuis le début du mois de janvier présent dans l'équipe de Côte d'Ivoire engagée en Coupe d'Afrique des Nations.

Et après un parcours semé d'embûches, les Elephants ont triomphé à domicile en s'imposant face au Nigeria en finale (1-2). Et l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise a reçu une belle récompense au bout du tournoi.

Adingra, qui compte 17 matchs, quatre buts et un assist pour Brighton cette saison, a reçu le trophée de "Meilleur jeune joueur" de la Coupe d'Afrique des Nations 2024.

L'Ivoirien de 22 ans avait porté les couleurs de l'Union Saint-Gilloise durant la saison 2022-2023. Il avait disputé 51 matchs avec 15 buts et 15 passes décisives à la clé.

Watch out for Simon Adingra, Africa! đź’Ž



Côte d'Ivoire's sensational talent is the Best Young Player of #TotalEnergiesAFCON2023! 👏🇨🇮 pic.twitter.com/nh8FqPuSvX