"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

La Gantoise a livré un match méritant contre l'Union Saint-Gilloise. Mais voir ses hommes buter trois fois sur la même pierre sur phase arrêtée est douloureux pour Ivan Leko.

Hier soir, La Gantoise a quitté la Planet Group Arena sur un deuxième match à trois buts encaissés en deux journées. Les Buffalos ont pourtant bien contenu l'Union mais ont cédé sur trois phases arrêtées. "Encaisser trois fois de la même manière ? Cela ne peut tout simplement pas se produire", peste Ivan Leko en conférence de presse.

"Cela donne un sentiment vraiment écoeurant. Nous nous retrouvons soudainement menés 0-3, même si nous étions présents et que nous jouions bien", se désole l'entraîneur croate, frustré de voir que le bon pressing de ses hommes ne paye pas au niveau comptable.

Burgess pas ennuyé en deuxième zone

"Vous vous sentez dans le coup mais l'adversaire marque et prend ainsi une belle avance. C'est très étrange. Mes félicitations à Pocognoli, car même en n'étant pas au top, l'Union reste quand même capable de prendre largement l'avantage comme ça a été le cas."

Leko ne digère pas ces trois phases arrêtées : "Nous encaissons trois buts comme à l'école primaire. C'est pourquoi l'Union est championne et pourquoi nous ne gagnons pas ce genre de matchs. C'est une énorme leçon pour nous et nous en tirons des aspects positifs et négatifs. Vous savez d'avance que le ballon va aller vers Burgess dans la deuxième zone : c'est très frustrant".

Les Buffalos seraient bien inspirés de travailler les phases arrêtées défensives cette semaine. D'autant que les prochains matchs annoncent un déplacement à Malines (actuel leader du championnat en compagnie de l'Union) et la réception d'Anderlecht.