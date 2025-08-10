Daan Heymans opéré, un autre absent pour Genk face au Standard : "Personne n'aime jouer ici"
Genk se déplace au Standard cette après-midi. Le Racing ne compte pas devenir la première victime de la saison à Sclessin.
L'an dernier, à pareille époque, le Standard était allé chercher un point au courage à Genk. Face à une équipe pas encore rodée, les jeunes d'Ivan Leko avaient montré beaucoup de caractère pour tenir le zéro. Depuis, le Racing s'est imposé à deux reprises sur le score de 2-1, avec notamment ce match à rebondissements en Coupe.
Les Limbourgeois comptent bien continuer sur leur lancée aujourd'hui : "Personne n'aime jouer au Standard. Mais pour nous, c'est l'occasion idéale pour lancer notre saison en décrochant notre première victoire", explique Thorsten Fink sur les canaux du club.
Deux absents contre les Rouches
Jusqu'ici, son équipe s'est inclinée avec les honneurs au Club de Bruges et a partagé contre l'Antwerp : "Le football exige parfois beaucoup de patience. Nous jouons bien et nous nous créons des occasions. Il faut maintenant les concrétiser. Ce n'est qu'une question de temps avant que les points ne suivent".
"Nous voulons gagner en confiance pour les prochains matchs, car des échéances importantes nous attendent, tant en championnat qu'en Europe. Dans deux semaines, nous nous battrons pour une place en Europa League, un objectif très important pour un grand club comme le nôtre", poursuit-il.
Le déplacement à Sclessin est donc un très bon test pour l'entraîneur allemand. A cette occasion, Genk sera privé d'Hendrik van Crombrugge (problèmes de dos) et de Daan Heymans. L'ancien infiltreur de Charleroi souffre toujours d'une blessure à la cheville contractée en pré-saison et subira même une (légère) opération lundi.
Zondag om 18.30 uur nemen onze jongens het op tegen Standard, dat met vier op zes aan de competitie startte. Vrijdagmiddag sprak Thorsten Fink de pers toe en beantwoordde vragen over onze derde wedstrijd van het seizoen 🙌— KRC Genk (@KRCGenkofficial) August 9, 2025
🔗 https://t.co/yRRviwO6vU#mijnploeg #riseabove
