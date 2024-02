Officiel : le RWDM tient son nouvel entraîneur

Le RWDM a officiellement désigné le successeur de Claudio Caçapa. Il s'agit de Bruno Irlès, qui débarque pour une opération sauvetage.

Deux jours après le licenciement de Claudio Caçapa, le RWDM tient déjà son nouvel entraîneur. Les Molenbeekois ont annoncé l'arrivée de Bruno Irlès, sans club depuis un peu plus d'un an et son départ de Troyes.

La direction espère le voir rééditer l'opération sauvetage qu'il avait menée à bien avec l'ESTAC en Ligue 1 : "Nous sommes ravis d’accueillir Bruno au club. Son pragmatisme tactique, sa capacité à exploiter le potentiel de ses joueurs ainsi que son savoir-faire dans le développement individuel des joueurs en ont fait le candidat idéal pour cette mission" explique Gauthier Ganaye dans le communiqué.

Bruno Irlès ne débarque pas seul : Jérémy Clément (ancien joueur du PSG et de Lyon récemment reconverti comme entraîneur) arrive comme T2. Ensemble, ils tenteront de sauver le club, actuellement à deux points de Louvain, première équipe hors de la zone rouge.