Toujours dans une situation catastrophique, Ostende fait une annonce importante

Le KV Ostende est confronté à de graves problèmes financiers depuis un certain temps. Werner Van Oosterwyck, désigné administrateur du club, fait de son mieux. Mercredi, le club a fait le point sur la situation.

Ostende est toujours à la recherche d'un nouvel acquéreur. "Il y a environ cinq pistes intéressantes en ce moment. Cela signifie-t-il que nous sommes déjà proches d'un accord ? Non, pas pour l'instant non plus", a déclaré Van Oosterwyck sur le site du club.

"Entre-temps, tous les chiffres financiers de l'exercice écoulé - qui s'est clôturé le 30 juin - ont été établis et les comptes annuels ont été déposés. Nous sommes encore en train de traiter les chiffres postérieurs au 30 juin. Cela n'est évidemment pas sans importance pour d'éventuels acquéreurs."

Ostende fait une mise au point sur sa situation

Une tâche compliquée par le comptable externe, désigné par les dirigeants Américains..."Cela prend beaucoup plus de temps que prévu, mais je pense que d'ici deux semaines, tout devrait être clair. Ce n'est qu'à ce moment-là que des négociations financières concrètes pourront être entamées avec d'éventuels acquéreurs. Mais entre-temps, des contacts intensifs ont déjà été établis avec plusieurs parties et l'intérêt est bien présent", a assuré Van Oosterwyck.

Le club avait déposé un appel auprès de la Commission des Licences. Ostende recevra également une sanction. Bien moins pire que celle attendue. "La Commission des Licences a été réceptive à nos arguments mais nous devons tout de même payer une amende de 177 500 euros et nous recevrons un point de déduction au classement la saison prochaine", a déclaré Van Oosterwyck.