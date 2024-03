Le record incroyable détenu par le gardien du Cercle de Bruges, Warleson : "C'est le meilleur en Europe !"

Warleson est l'un des hommes forts du noyau du Cercle de Bruges, toujours dans la course au top 6. Avec Kévin Denkey en pointe, le portier brésilien est le joueur clé des Groen & Zwart de Miron Muslic.

Le dernier rempart de 27 ans détient d'ailleurs un record remarquable depuis le week-end dernier. Passeur décisif contre Malines, Warleson a délivré son troisième assist de la saison, déjà.

Il est le seul gardien des dix grands championnats européens à avoir déjà enregistré trois passes décisives cette saison. C'est même deux passes décisives de plus que tous ses autres concurrents.

Arrivé libre en février 2020, Warleson n'avait jamais rien connu d'autre que le championnat brésilien. Entre les perches du Cercle de Bruges à 47 reprises, l'Italo-brésilien est sous contrat jusqu'en juin 2026, avec une option pour une année supplémentaire. Estimé à 2 millions d'euros sur Transfermarkt, il fait aujourd'hui partie des meilleurs gardiens de notre compétition.

