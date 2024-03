La nouvelle blessure de Thibaut Courtois "n'est qu'un petit contretemps"

La gardien belge a été victime d'une nouvelle blessure au genou ce mardi et sera absent plusieurs semaines. Il s'est exprimé sur les réseaux sociaux.

La nouvelle est tombée ce mardi soir : Thibaut Courtois a été victime d'une blessure mais cette fois à l'autre genou (LIRE ICI). Un coup dur pour le gardien belge qui s'apprêtait à faire son retour avec le Real Madrid.

Victime d'une déchirure au ménisque interne au genou droit, il voit son retour repoussé à plusieurs semaines. S'il persistait encore quelques doutes quant à sa venue à l'Euro 2024 avec les Diables après ses nouvelles frasques sur les réseaux sociaux, c'est désormais décidé.

Courtois va revenir "beaucoup plus fort"

Cependant, Thibaut Courtois ne s'avoue pas vaincu et il l'a fait savoir juste après la nouvelle de sa blessure dans les médias espagnols.

"Merci à tous pour vos messages. Je suis triste à cause d'une blessure qui n'est qu'un petit contretemps qui me permettra de revenir beaucoup plus fort", a-t-il écrit dans un message posté sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Instagram.

"Le fait de sentir votre soutien me fait me sentir beaucoup mieux", peut-on également lire dans son post.