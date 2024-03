Felice Mazzù brise le silence sur son départ de Charleroi

C'est la nouvelle du jour du côté de Charleroi : l'iconique Felice Mazzù n'est plus l'entraîneur du club. Sur le site internet du Sporting, il s'est exprimé en quelques mots.

Rien ne va plus au Sporting de Charleroi. Le club a joué avec le feu ces dernières semaines et se retrouve désormais en Play-downs. Suite à cette situation catastrophique, la décision de la direction a été de se séparer du coach Felice Mazzù (plus d'informations ICI).

Le départ de Mazzù rentre dans une "stratégie audacieuse", un "processus stratégique" mis en place par le club afin de se sauver. David Helmer, nouvel investisseur du club, a réagi. "Nous devons nous recentrer et remporter ces six prochains matches. Ensuite, nous devons restructurer de manière à produire un chemin solide vers ce qui est attendu d’un club professionnel. Il y a un nouveau travail sérieux à faire. Ça commence dès maintenant."

Mazzù, qui a discuté avec le club ces derniers jours, explique avoir collaboré à cette décision. "Ma collaboration dans cette décision est un geste de respect envers les besoins actuels du Sporting. Je souhaite le meilleur à l’équipe et au club de ma ville natale pour les semaines et les années à venir. Je remercie les supporters pour leur soutien, malgré les difficultés rencontrées cette saison."