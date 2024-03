🎥 Mbappé, tyrannique ? Le capitaine de l'Equipe de France s'en prend à ses équipiers à l'entraînement

Kylian Mbapp√© a l'air d'√™tre un capitaine un peu sp√©cial. Des images tir√©s de l'entra√ģnement des Bleus le montrent tr√®s critique √† l'√©gard de ses co√©quipiers.

On le sait, Kylian Mbappé a son caractère, certains diraient même un certain égo. Star absolue au Paris Saint-Germain depuis les départs de Neymar et Lionel Messi, il l'est également en Equipe de France, où il porte le brassard de capitaine. Et ce rôle de capitaine, s'il le prend à coeur, il s'en sert également pour motiver ses coéquipiers à sa façon.

Des images et des informations ont surgi sur les réseaux sociaux et dans la presse française, évoquant la façon dont Mbappé s'adresse à ses coéquipiers en Equipe de France. Plus tôt cette semaine, Jonathan Clauss, latéral de l'Olympique de Marseille, a été piqué par son capitaine suite à une frappe ratée : "T'es pas bon à la finition", lance Kylian Mbappé.

Ce vendredi, c'est Mattéo Guendouzi qui a fait les frais du perfectionnisme du prodige de Bondy. Le médian de la Lazio Rome a réalisé un enchaînement contrôle-frappe très peu fluide, au terme duquel Mbappé a lancé, mécontent : "On perd du temps, là".

Mbappé c’est tellement une hagarr avec Guendouzi j’suis morrrrt ūüėāūüėā pic.twitter.com/z5lsw9Jlez — Alphaūüá¨ūüá≥ (@ZacAlphaa) March 21, 2024

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Kylian Mbappé s'en prend directement à Guendouzi. Lors de la Coupe du Monde 2022, durant un exercice de tirs au but, le joueur du PSG avait lancé à son équipier : "Tu tires avec la peur, là ! Tu ne places pas, tu tires avec la peur". Visiblement, les relations entre les deux hommes sont par moments un peu tendues.