Pas de vainqueur dans le match de la peur, le SL16 pas encore condamné

Seraing et Ostende se rencontraient ce dimanche après-midi dans une rencontre très importante dans le cadre du maintien en Challenger Pro League.

Désormais un peu plus serein quant à son avenir et sa situation financière, Ostende se déplacait au Pairay pour affronter le RFC Seraing.

Les deux équipes sont dans une position très délicate au classement. 14e et 15e de Challenger Pro League, Ostende et Seraing se distancent de deux points. Une victoire des Sérésiens, et ils dépassaient donc les Côtiers - qui étaient alors reversés en situation de relégable.

Seraing et Ostende se quittent dos à dos

La rencontre n'avait même pas démarré depuis un quart d'heure qu'un premier tournant intervenait. Decoene écopait d'une carte rouge et laissait Ostende à 10 contre 11.

A Seraing d'en profiter. Les Liégeois ont en effet ouvert le score juste avant la mi-temps, via Pape Moussa Fall sur penalty (1-0, 43e). Mais Ostende a surpris l'équipe locale dès le retour des vestiaires. Mohamed Berte a égalisé à la 46e.

Le score ne bougera plus. Le résultat arrange plus Ostende, mais le club est encore dans une situation sportive très préoccupante. Seraing peut encore y croire...tout comme le SL16 FC, lanterne rouge et qui espérait qu'Ostende ne gagne pas.