Anderlecht a-t-il dépensé 3.5 millions d'euros... pour rien ? Avec ce que prévoit Jesper Fredberg, on peut sérieusement le penser...

Jesper Fredberg prépare le mercato estival d'Anderlecht. Le Danois a toujours dit qu'il aurait besoin de trois ou quatre mercatos pour remettre les Mauves à leur niveau, mais il se pourrait bien qu'il ait déjà une longueur d'avance.

Si le sprint final, le moment le plus important de l'année, vient de commencer, les directeurs sportifs des clubs belges travaillent déjà sur la saison prochaine et le mercato estival. Ce mercredi, le Club de Bruges a d'ailleurs déjà annoncé sa première recrue estivale.

Du côté d'Anderlecht, c'est le nom d'Oliver Sonne qui a été évoqué avec intensité. L'arrière droit dano-péruvien de 23 ans évolue actuellement sous les couleurs de Silkeborg, au Danemark, et avait d'ailleurs affronté le RSCA en Coupe d'Europe. Le directeur sportif aime la combinaison belgo-danoise : avec Delaney, le onze d'Anderlecht est composé de six Belges, quatre Danois et un Suédois.

Oliver Sonne pour remplacer Killian Sardella à Anderlecht... quid de Louis Patris ?

L'intérêt porté à Oliver Sonne est assez remarquable, puisque le poste d'arrière droit au Lotto Park est déjà doublement occupé par Killian Sardella et Louis Patris.

Toutefois, l'ancien joueur d'OHL, recruté pour 3.5 millions d'euros, n'a joué que lorsque Sardella était sur la touche. Quand tout le monde est en forme, Louis Patris s'est déjà retrouvé hors du groupe de Brian Riemer. Signe d'un malaise.

Il se pourrait que Killian Sardella vive ses derniers mois à Bruxelles. Ses performances ont été remarquées, sa capacité à faire tout le flanc est rare et le pur produit de Neerpede n'a encore que 21 ans, malgré son expérience déjà assez certaine du monde professionnel. Le souci pour Louis Patris, c'est qu'Anderlecht lui cherche déjà un remplaçant digne de ce nom.

© photonews

Après un bon début de saison, le Silkeborg d'Oliver Sonne a connu une série de sept défaites consécutives, qui l'a forcé à définitivement oublier toute ambition européenne. Une motivation supplémentaire pour le joueur de rejoindre notre capitale.

Si Sonne débarque bel et bien à Anderlecht et convainc Riemer, inutile d'avoir une boule magique pour prédire la suite des événements pour Louis Patris, qui n'a jamais vraiment su s'adapter à son nouvel environnement. 3.5 millions d'euros dans l'eau de la part du RSCA ?