Un club tremble pour sa place en Playdowns : "Une nouvelle preuve qu'ils ne connaissent rien au football belge"

Les Relegations Playoffs commencencent ce week-end. Qui parviendra à éviter la bascule en D1B ?

Après ces Relegations Playoffs, deux clubs au moins quitteront la D1A. L'équipe qui se classe deuxième de cette mini compétition devra disputer un barrage contre les vainqueurs de Playoffs de D1B, tandis que le premier classé restera automatiquement en Jupiler Pro League.

Dennis van Wijk a entraîné de nombreux clubs belges et connait particulièrement ce stress de la descente. Il s'est exprimé sur les équipes en danger dans Het Nieuwsblad.

Il cible notamment Eupen. "Le club flirte avec la relégation depuis des années, mais honnêtement, je pense que pour les propriétaires, cela n'a pas d'importance si le club évolue en première ou en deuxième division".

Dennis van Wijk n'épargne pas Eupen

L'ancien entraîneur de Charleroi et Mons y va fort : "Cela tourne uniquement autour de la vente de joueurs, pour générer de l'argent. Et cette équipe : qu'est-ce que c'est que ça ? En laissant partir Stef Peeters et Smail Prevljak, ils se séparent de deux excellents joueurs, et qui pour les remplacer ? Personne. Florian Kohfeldt a démissionné, soi-disant dans l'intérêt du club, mais je n'y crois pas une seconde".

Van Wijk remet clairement en question la direction du club. "Et quand j'entends dire que la direction a sondé Felice Mazzu, c'est une nouvelle preuve qu'ils ne connaissent rien du football belge. Imaginez qu'il maintienne Eupen en première division au détriment de 'son' Charleroi. Cela n'est ni possible ni souhaitable".