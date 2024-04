Un géant d'Italie fait les yeux doux à cet ancien d'Anderlecht, qui préfère le rival : en Premier League aussi, on suit sa situation de près

Joshua Zirkzee pourrait être l'une des figures phares du mercato estival. Arsenal lui propose un contrat en or, la Juventus lui fait les yeux doux, mais c'est pourtant un autre club italien qui reçoit ses faveurs.

Joshua Zirkzee réalise une très belle saison avec Bologne. Le club est quatrième du championnat d'Italie et virtuellement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l'ancien d'Anderlecht a déjà contribué en plantant dix buts et en délivrant quatre assists.

Des performances qui le placent, évidemment, sur les radars de grands clubs européens. En Italie, notamment, plusieurs clubs du haut de tableau aimeraient s'offrir le Néerlandais pendant l'été.

Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht), entre la Série A et la Premier League

La Juventus en premier. La Vieille Dame aimerait que le Bayern lève la clause permettant de le rapatrier, puisque les Bavarois demanderaient moins que les Italiens.

En Angleterre aussi, on suit la situation de près. Selon Sky Italia, Arsenal proposerait un salaire de... six millions d'euros par an pour s'offrir Joshua Zirkzee, qui a pourtant sa préférence ailleurs.

En effet, la même source stipule que l'attaquant, auprès de ses représentants, aurait pointé l'AC Milan comme le candidat idéal. Les Rossoneri étaient prêts à offrir 50 millions d'euros, dans un dossier qui impliquerait également Alexis Saelemaekers. Cet été, Joshua Zirkzee pourrait être l'une des figures phares du mercato.