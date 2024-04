🎥 "Michel Preud'homme faisait ça pour motiver ses joueurs"

L'Union Saint-Gilloise ira-t-elle jusqu'au bout cette saison aprÚs deux désillusions de rang lors des deux derniers exercices ? Certains semblent y croire !

Deux défaites de rang en ce début de Champions Playoffs après le déplacement à Genk et la réception du Cercle Bruges : autant dire que l'Union Saint-Gilloise est un peu en perte de vitesse.

Fort heureusement, le Sporting d'Anderlecht a perdu en déplacement au Club Bruges et le derby bruxellois de ce week-end s'annonce plus intense que jamais.

Mais l'Union ira-t-elle au bout alors que des questions commencent à se poser quant au doute qui s'installe dans le groupe ? "Avec un peu de réussite, ils auraient pu prendre 4 points à la limite. Il y a du jeu, des occasions et Blessin va régler tout ça", a lancé Philippe Albert sur le plateau de la Tribune.

Le discours "victimaire" d'Alexander Blessin n'a pas aidé

"Je pense que l’Union va se réveiller et ça va être serré. Mais je ne m’attendais pas à ce qu’ils perdent deux fois de suite comme ça" a ajouté Nicolas Frutos, l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht.

Mais Stephan Streker s'est montré plus critique envers le discours d'Alexander Blessin : "J’imagine que le but c’est de fédérer le groupe. Mais je suis surpris du goût que les coachs ont pour la posture et le discours victimaire".

Des propos qui ont été appuyés par Philippe Albert : "Michel Preud’homme faisait ça pour motiver ses troupes en interne. Vu leur début de match j’ai l’impression que ça les a stressés".