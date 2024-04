Le vent tourne au Racing Genk : sur le départ en fin de saison, le commandant pourrait jouer les trouble-fêtes inattendu avant de prolonger l'aventure

Longtemps annoncé sur le départ en fin de saison, Wouter Vrancken pourrait finalement recevoir l'opportunité de poursuivre l'aventure au Racing Genk. Après tout, les Limbourgeois ne sont qu'à cinq points de la première place...

L'avenir de Wouter Vrancken au Racing Genk est incertain depuis un petit temps. Il a déjà été dit, ici et là, que le T1 ne s'entendait plus avec son conseil d'administration, et que cette saison pourrait être sa dernière dans le Limbourg.

Mais est-ce que cela pourrait encore changer ? "Et si Genk continue de gagner ?", se demander Marc Degryse dans le podcast "Vier-nul". Est-ce que cette rumeur va-t-elle soudainement disparaître... ou a-t-elle déjà disparu ?

Les résultats sportifs faisaient aussi en sorte qu'il y ait peu de chances pour que Vrancken poursuivre l'aventure à Genk. Les Limbourgeois ont vécu une campagne européenne calamiteuse, en étant éliminés des trois compétitions continentales avant l'hiver, ont failli manquer les Champions Play-Offs et ont été éliminés en Coupe.

Wouter Vrancken parti... pour rester au Racing Genk ?

Mais depuis, la donne a changé. Car, en championnat, Genk s'est rapproché à cinq longueurs de l'Union et d'Anderlecht, et pourrait profiter sereinement du derby Bruxellois du week-end prochain s'il parvenait à s'imposer contre le Cercle.

Vrancken a su insuffler une nouvelle dynamique, en écoutant davantage sa direction. Prenons l'exemple du cas Mathias Galarza, pour qui des clubs étaient prêts à mettre 10 millions d'euros et qui a soudainement disparu des radars. Le milieu de terrain est revenu, joue plus et fait du bien.

Wouter Vrancken semble avoir fait tourner le vent au Racing Genk. Deux matchs ne sont pas suffisants pour l'écrire avec assurance, mais le KRC est de retour dans la course au titre, du moins en tant qu'arbitre de premier plan, et se ferait un malin plaisir de jouer les trouble-fêtes inattendus.