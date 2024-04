Une décision très critiquée de Brian Riemer : il s'explique

Pour le déplacement très important à Bruges, Brian Riemer avait pris une décision étonnante : celle de se passer de Mats Rits dans le onze. Le pari du coach danois s'est avéré raté.

Mats Rits n'est pas le joueur le plus apprécié des supporters, ni même de la presse : l'ancien brugeois manque parfois d'impact, ne se montre pas assez et paraît parfois même se cacher dans les moments difficiles. Mais à Bruges, on l'imaginait difficilement absent du onze de base.

Son expérience des grands rendez-vous, sa connaissance parfaite de l'ambiance du Jan Breydel, l'équilibre qu'il amène à l'entrejeu : tout cela a manqué au RSCA, qui s'est troué (3-1). "Je me suis évidemment demandé si je devais faire jouer ou non Mats Rits", concédait Brian Riemer en conférence de presse ce vendredi.

"J'ai toujours aligné Mats, sauf au RWDM pour d'autres raisons. J'ai le luxe d'avoir le choix entre 4 très bons milieux de terrain", explique le coach du RSCA, qui a préféré Thomas Delaney. Un homme dont on ne peut pas dire qu'il manque d'expérience.

"Delaney a joué un Euro, un Mondial, est passé par de grands clubs", rappelle Riemer. "Je choisis mon triangle du milieu de terrain en fonction des adversaires, et ce ne sera pas chaque fois le même". Cette fois, cependant, le choix n'aura pas été le bon.

"C'est le football. Un jour, vous êtes le meilleur, le lendemain... Si on avait gagné à Bruges, j'aurais été le héros comme cela avait été le cas quand nous avons gagné là-bas durant la phase classique", sourit Brian Riemer en conclusion.