Surprenant : une légende d'Anderlecht sur... les listes N-VA en Wallonie !

La N-VA, le parti nationaliste flamand, a dévoilé les listes qu'elle présentera en Wallonie lors des élections pour la Chambre. Et sur l'une d'elles, surprise : on retrouve un certain Jacky Munaron.

Jacky Munaron (67 ans) se reconvertit dans la politique, et pas pour n'importe quel parti. L'ancien gardien de but du RSC Anderlecht, qui a porté les couleurs des Mauve & Blanc de 1974 à 1989, sera cinquième sur la liste N-VA présentée en Brabant Wallon et emmenée par l'auteur et polémiste Drieu Godefridi.

En mars dernier, la N-VA révélait sa volonté de lancer des listes, cinq, précisément, en Wallonie afin de répondre à la coalition Vivaldi et de créer un nouveau mouvement nationaliste au sud du pays. Le parti nationaliste flamand suit ainsi les exemples de Groen/Ecolo et du PTB/PVDA.

© photonews

Et pour booster sa popularité, cette "nouvelle" N-VA francophone a donc décidé de faire appel à un nom bien connu des amateurs de football belge. Munaron n'est pas le premier footballeur belge à se lancer en politique.

On se rappelle ainsi que Marc Wilmots a brièvement été sénateur pour le MR de 2003 à 2005 sur les listes de Louis Michel. Walter Baseggio, plus récemment, s'était lancé sur les listes PS de Tubize. Benoît Thans, ancien chroniqueur de la Tribune mais aussi ex-joueur du Standard et ex-directeur technique de l'Union Belge, est également passé par le MR.

Concernant Jacky Munaron, le fait que l'ex-Diable Rouge (8 caps, un Euro et deux Coupes du Monde) représente la N-VA fera probablement parler. Le quintuple vainqueur de Coupe d'Europe avec le RSCA (Coupe des vainqueurs de coupe et Supercoupe 1976-1978, Coupe de l'UEFA 1983) est l'une des plus grandes légendes belges à son poste.