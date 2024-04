Une seule titularisation depuis son arrivée...et pourtant Anderlecht va tout faire pour le conserver

Même sans jouer, Federico Gattoni est en train de convaincre Brian Riemer et son staff. Au point que l'idée de faire un effort pour le conserver la saison prochaine commence à faire son chemin.

Hier, Brian Riemer a fait l'éloge de Federico Gattoni en conférence de presse. Le timing n'est pas anodin puisque le défenseur argentin va profiter de la suspension de Zeno Debast pour disputer son deuxième match comme titulaire avec Anderlecht.

La première fois, il s'était avéré fiable pour palier le forfait de Jan Vertonghen contre Eupen. "C’est un excellent joueur de football mais il n’a pas les qualités de Zeno Debast au ballon. En même temps, Zeno est le seul qui peut faire cela, ce qui me fait dire qu’il sera un des meilleurs au monde à son poste. Federico est un joueur d’un autre style. Il vient d’un football plus rugueux, où on défend sur l’homme plutôt qu’en jouant sur le positionnement et les coulissements" a déclaré Brian Riemer à son sujet en conférence de presse, rapporte La Dernière Heure.

Mais au-delà de ce match face à Genk, le but pourrait être de conserver le joueur de 25 ans la saison prochaine. Même s'il n'est prêté par Séville que pour six mois.

L'unanimité, même avec 122 minutes de jeu au compteur

"Il s’est bien intégré et est performant aux entraînements, résume Brian Riemer. Il a une personnalité incroyable. On voit qu’il connaît le haut niveau. Son expérience nous sera utile. Il sait ce que c’est de devoir performer dans de grosses ambiances" poursuit Riemer.

Toujours selon La Dernière Heure, les négociations n'ont pas encore commencé avec le FC Séville (les relations avec les Andalous sont bonnes, en témoignent les autres prêts de Thomas Delaney et Ludwig Augustinsson). Mais l'idée fait petit à petit son chemin au Lotto Park.