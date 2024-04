Grosse désillusion pour tous les arbitres belges

L'UEFA a annoncé la liste des arbitres pour l'Euro 2024 à quelques mois du début de la compétition. Malheureusement, aucun représentant de notre pays n'en fait partie.

Il ne reste que quelques mois, voire quelques semaines avant la fin de saison dans les différents championnats européens et surtout le coup d'envoi de l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne cet été.

Ce mardi, l'Union des associations européennes de football (UEFA) a communiqué la liste des 19 arbitres sélectionnés pour siffler les différents matchs de la compétition.

Aucun arbitre belge sélectionné pour l'Euro 2024

Malheureusement pour la Belgique, aucun officiel du pays n'a été repris par l'UEFA pour prendre part à l'Euro 2024.

Les pays les plus représentés voient deux arbitres repris et sont l'Angleterre (avec Anthony Taylor, Michael Oliver), la France (avec Clément Turpin, François Letexier), l'Allemagne (avec Daniel Siebert, Felix Zwayer) et l'Italie (avec Daniele Orsato, Marco Guida).

L'Argentin Facundo Tellos sera le seul arbitre non-européen à siffler une rencontre de l'Euro cet été. Il a été sélectionné sur base de la collaboration entre l'UEFA et la CONMEBOL, la confédération sud-américaine de football.

Pour connaître le dernier arbitre belge sélectionné pour un tournoi continental ou mondial, il faut remonter à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud avec Frank De Bleeckere.