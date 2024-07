Le calvaire continue pour l'ancien du Standard Obbi Oularé

Obbi Oularé espérait enfin s'être retrouvé un port d'attache. Mais l'ancien buteur du FC Bruges et du Standard peut déjà se chercher un nouveau club.

Le Lierse SK, qui a retrouvé son nom "historique" en vue de la saison prochaine, construit son noyau afin de composer une équipe compétitive et pouvoir se maintenir aisément en Challenger Pro League, voire même viser la montée.

Dans cette optique, il y aura du recrutement mais aussi des départs de joueurs. C'est notamment le cas d'Obbi Oularé (28 ans). Selon la Gazet van Antwerpen, l'ancien du Club de Bruges pourrait d'ores et déjà quitter le Lierse.

Oularé était arrivé il y a un an en provenance de Barnsley, et avait réalisé une saison assez complète avec 22 matchs de Challenger Pro League, pour 5 buts et 6 passes décisives. Une petite renaissance pour l'ancien grand talent à la carrière ruinée par les blessures.

On ignore si cette séparation est liée à des critères sportifs ou, plus probable, des raisons financières. L'ancien du Standard (42 matchs, 5 buts) va en tout cas devoir se trouver un nouveau défi, lui qui semble enfin débarrassé de ses pépins physiques.

Obbi Oularé avait explosé très jeune, décrochant un transfert surprenant à Watford en 2015 pour 7,5 millions d'euros après d'excellents débuts à Bruges. Sa carrière a ensuite été gâchée par des blessures et des choix douteux (3 matchs seulement à Watford).