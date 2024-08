Anderlecht devance Bruges, Stuttgart et l'Atalanta et attire un talent à fort potentiel grâce à ses connexions

Le mercato estival du Sporting se poursuit. Les Mauve et Blanc viennent d'officialiser la venue d'un jeune médian qui évoluera dans un premier temps avec les Futures.

Du côté d'Anderlecht, on savait que l'été serait chargé. En effet, le club bruxellois souhaite faire au moins aussi bien que sa solide saison dernière en championnat. De plus, la Coupe d'Europe s'invite cette saison à son calendrier.

Le club était donc désireux de se renforcer et d'intégrer de nouveaux éléments, aussi bien au sein de son noyau A que des RSCA Futures. De ce fait, un accord a été trouvé avec le milieu de terrain danois de 19 ans, Magnus Munck, qui arrive en provenance de Nordsjaelland. Le Sporting accueille un jeune joueur à potentiel.

Magnus Munck rejoint le RSCA (Futures)

Le club considère le jeune talent comme un pari d'avenir, de ce fait, il rejoindra d'abord les RSCA Futures dans le cadre d'un prêt, avec option d'achat.

Bienvenue, Magnus. Le milieu de terrain de 19 ans rejoint les RSCA Futures en prêt en provenance du FC Nordsjaelland. ?⚪ pic.twitter.com/DggGXHB1hO — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) 2 août 2024

Munck n'est pas complètement inconnu chez les Mauves et Blancs. Il y a deux ans, le joueur était déjà sur les tablettes anderlechtoises. À l'époque, il évoluait encore au poste de défenseur central, mais depuis, il a avancé d'un cran sur le terrain.

© photonews

Le club de Nordsjaelland est réputé pour son excellent centre de formation. Magnus Munck en est issu et est actuellement international danois avec les moins de 21 ans. Sa valeur marchande est estimée à environ 200 000 euros selon Transfermarkt.

Dans cette transaction, les connections danoises de Brian Riemer et Jesper Fredberg y sont probablement pour quelque chose et ont porté leurs fruits, car il y a eu beaucoup d'intérêt pour l'international danois. Des équipes telles que le Club Bruges, Schalke 04, l'Atalanta et Stuttgart étaient sur le dossier. Mais c'est bien le Sporting qui remporte la mise.

Un pari sur l'avenir ?

Le jeune Magnus Munck peut mûrir et acquérir de l'expérience au niveau senior, avec les RSCA Futures. Cela pourrait également être une première étape de sa jeune carrière avant de passer le palier vers le noyau A. La Challenger Pro League est donc une compétition intéressante à cet égard.