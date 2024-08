Un ancien d'Anderlecht a retrouvé le Sporting...par hasard et compte bien revenir au Lotto Park : "La Belgique me manque"

Anderlecht a joué en Hongrie en Conférence League. Sous les yeux d'un certain Roland Juhasz, qui a joué pour les Mauves de 2005 à 2013.

Avec la guerre en Ukraine et les implications jusqu’en Biélorussie, c’est en Hongrie qu’Anderlecht s’est déplacé pour le match aller du barrage de Conférence League contre le Dinamo Minsk. Roland Juhasz était dans les tribunes.

Interrogé par La Dernière Heure, l’ancien défenseur hongrois raconte les circonstances de sa présence : "C’est le propriétaire du club de Mezőkövesd qui m’a appelé mercredi. Il m’a annoncé que le Sporting jouait un match européen dans son stade. Je tombais des nues. Dans ce petit village ? Personne, en Hongrie, n’avait parlé de ce match".

Près de 300 matchs pour Anderlecht

Plus de dix ans après son départ d’Anderlecht, tout a changé au club, des supporters à la direction en passant par le staff. "De la délégation du club, il n’y a qu’une seule personne que j’avais déjà vue : l’agent de voyage".

Juhasz a pourtant passé un bon moment : "Plusieurs personnes de la délégation sont venues me parler. J’ai été accueilli à bras ouverts. J’ai même reçu un maillot. Et ils m’ont dit que j’étais toujours le bienvenu à Bruxelles pour donner le coup d’envoi ou pour assister à un match".

Ce n’est visiblement pas tombé dans l’oreille d’un sourd : "Je crois que je vais accepter l’invitation. Je n’ai plus été en Belgique depuis plus de deux ans, quand je suis allé jouer le match d’adieu d’Olivier Deschacht à Waregem, avec Marcin Wasilewski, Mbark Boussoufa et Milan Jovanovic. La Belgique me manque".