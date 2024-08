L'Union a un gros programme, Anderlecht assez épargné : découvrez le tirage des clubs belges en Europa League !

Découvrez ci-dessous le programme de l'Union Saint-Gilloise et du RSC Anderlecht. Pour plus de clarté, en gras, nous indiquons si l'équipe sera affronté à la maison (H) ou à l'extérieur (A).

Le tirage de l'Union Saint-Gilloise : du lourd, et des têtes connues

L'Union Saint-Gilloise a peut-être hérité d'un tirage mélangeant prestige et accessibilité. Le déplacement de l'USG se fera en effet aux Glasgow Rangers (A), un club qu'ils connaissent bien pour l'avoir affronté il y a deux ans en préliminaires européens.

© photonews

À la maison, l'Union recevra un grand nom : l'AS Rome (H) des anciens anderlechtois Mile Svilar et Alexis Saelemaekers (dont le transfert est en cours de finalisation) viendra à Bruxelles. Prenables, ces adversaires du pot 1 ?

Et si l'Union a tiré une tête connue dans le pot 1, rebelote dans le pot 2 : les Unionistes affronteront à nouveau le Fenerbahçe (A)... et ce sera à Istanbul. Un déplacement difficile, même si l'USG avait gagné 0-1 à l'époque. Un pot 2 qui a réservé des adversaires compliqués aux Unionistes puisqu'ils recevront Braga (H).

Le pot 3 aura un goût scandinave : l'Union Saint-Gilloise recevra Bodo/Glimt (H), évitant un long déplacement près du cercle polaire, et ira à Midtjylland (A), au Danemark. Enfin, pour le pot 4, l'Union Saint-Gilloise recevra l'OGC Nice (H), 5e de Ligue 1 la saison passée, et fera un court déplacement au FC Twente (A).

Le programme de l'USG :

En déplacement : Rangers, Fenerbahçe, Midtjylland, Twente

A la maison : Braga, Roma, Nice, Bodo-Glimt

Le tirage d'Anderlecht :

Le RSCA espérait un déplacement prestigieux, Brian Riemer rêvant notamment d'Old Trafford. Il n'en sera rien : les Mauve & Blanc ont hérité du déplacement le plus "accessible" du pot 1, à savoir un déplacement au Slavia Prague (A). Mais la défaite de l'USG en Tchéquie servira d'avertissement au Sporting !

© photonews

L'équipe du pot 1 que recevra le Sporting sera plus clinquante, mais toujours pas d'équipe de Premier League, puisque c'est le FC Porto (H) qui viendra au Lotto Park. Autre équipe qui viendra à Anderlecht, issue du pot 2 : Ferencvaros (H), et on peut dire que c'est un tirage accessible. Un second déplacement, par contre, s'avère plus compliqué : le RSCA ira à la Real Sociedad (A), 6e de LaLiga la saison passée.

Retrouvailles, ensuite, pour le RSCA : Ludogorets (H) reviendra au Lotto Park, après avoir été éliminés en barrages de la Conference League par les Mauves en 2023. Concernant le déplacement du pot 3, il sera à nouveau en Tchéquie : en plus de Prague, Anderlecht ira au Viktoria Plzen (A).

Du pot 4, le RSC Anderlecht a tiré l'un des adversaires les plus compliqués, puisque les Mauves recevront Hoffenheim (H), 7e de Bundesliga la saison passée. Mais le déplacement s'avère très accessible : Anderlecht ira au RFS (A), l'équipe de Riga et l'un des petits poucets de l'Europa League.

Le programme du RSCA :

En déplacement : Slavia Prague, Real Sociedad, Viktoria Plzen, RFS

A la maison : Porto, Ferencvaros, Hoffenheim, Ludogorets