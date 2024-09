Surprenant : La Gantoise prête à sortir le chéquier pour un joueur...de Challenger Pro League

La Gantoise souhaite se renforcer encore dans les derniers jours du mercato. Selon Sacha Tavolieri, ils ont maintenant jeté leur dévolu sur un ailier très onéreux qui joue...à Lommel.

Lommel fait partie du City Group - qui place parfois de jeunes talents dans son antenne du Limbourg. C'est le cas de Zalan Vancsa, un ailier de 19 ans qui a été acheté pour trois millions d'euros au MTK Budapest.

Vancsa a disputé 36 matchs la saison dernière pour Lommel, marquant 13 buts et délivrant 5 passes décisives. Des statistiques impressionnantes. Il n'est pas une option bon marché.

Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, La Gantoise a déjà fait une première offre. Ils espèrent convaincre Lommel pour une somme de 5,5 millions d'euros, plus 25% d'une future revente.

Cependant, Lommel et le City Group demanderaient plus. Ils réclament en effet 7 millions pour le jeune international hongrois. L'opération n'est pas simple car Vancsa a reçu cet été plusieurs offres de l'Arabie saoudite pour beaucoup plus d'argent.

Cependant, Zalan Vancsa voudrait rester en Europe et aurait ainsi refusé de signer en Arabie Saoudite. Le temps presse pour La Gantoise, le mercato fermant ses portes le 4 septembre.