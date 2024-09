Anderlecht s'inquiète pour l'avenir, ce qui a un impact sur le noyau A : les Mauves recherchent un équilibre difficile à trouver

À Anderlecht, tout comme au Club de Bruges et à Genk, il faut s'occuper de deux équipes professionnelles. Alors que le jeu de l'équipe A n'est pas encore à la hauteur, un autre gros souci concerne l'équipe U23. En effet, elle est actuellement en bas du classement, en Challenger Pro League.

Le RSCA Futures a perdu ses trois premiers matchs et se retrouve en bas du classement avec Lokeren-Temse. Neuf buts encaissés et trois marqués, la situation préoccupe à Neerpede, même si les défaites ont été enregistrées contre les premiers (Deinze), troisièmes (La Louvière) et huitièmes (Patro Eisden).

Pour Anderlecht, il est crucial que la jeunesse puisse continuer à jouer en Challenger Pro League, mais cette saison sera une lutte pour survivre. Même avec l'ajout du joueur expérimenté Joren Dom (34 ans), l'effectif a une moyenne d'âge de 18.9 ans. Un joueur de 15 ans, trois de 16 ans et trois de 17 ans font partie du noyau U23.

Jongler entre l'équipe première et les espoirs

L'effectif du Jong Genk est encore plus jeune, sur le papier, mais les jeunes adolescents ont moins de temps de jeu qu'au RSCA Futures. Il faut aussi prendre en compte les jeunes comme Tristan Degreef, Nunzio Engwanda, Amando Lapage et Nathan De Cat qui sont proches de l'équipe première, mais qui restent indispensables en U23.

Cela rend les choses difficiles, car ces jeunes s'entraînent régulièrement avec l'équipe première et manquent donc certains entraînements avec les Futures. Et maintenant que Jan Vertonghen est absent plus longtemps que prévu, Engwanda et Lapage doivent se tenir prêts en cas de besoin.

Des renforts à tous les postes

Samedi, les Futures se déplaceront au RFC Liège à 19h, tandis que le RSCA joue contre Westerlo à 20h45. Des choix doivent donc être faits. Liège n'a pour le moment qu'un seul point et les jeunes Mauves auront l'occasion d'enfin engranger une première victoire. Mais pour cela, il faudra être au meilleur de sa forme face à une équipe qui a manqué le tour final de très peu, la saison dernière.

Ce sont des décisions que Brian Riemer doit prendre aux côtés de Jelle Coen, l'entraîneur arrivé de Genk. Coen a désormais un vrai leader en la personne de Joren Dom, qui devra surtout guider la défense. Les buts encaissés trop facilement en ce début de saison en sont la preuve.

Anderlecht ne veut pas se retrouver en difficulté toute la saison avec les Futures. Des investissements importants ont déjà été faits en ce sens. Avec les arrivées en prêt avec option d'achat de Milan Robberechts et Magnus Munck, le club espère que l'attaque et le milieu seront plus performants que lors des premières journées de championnat.