Un conseil bienvenu pour Tedesco ? "J'ai déjà partagé le vestiaire avec dix Kevin De Bruyne"

Il y a presque deux semaines, Kevin De Bruyne a vivement critiqué ses coéquipiers Diables Rouges lors d'une interview sans filtre. Pär Zetterberg a son avis bien tranché sur la question.

Kevin De Bruyne était particulièrement frustré après la défaite 2-0 contre la France. À la fin du match, il a critiqué ses coéquipiers, affirmant que certains d'entre eux ne donnaient pas suffisamment.

L'icône d'Anderlecht, Pär Zetterberg, a été interrogé sur la question : "J'ai partagé le vestiaire à Anderlecht avec souvent dix ou douze De Bruyne. Et nous nous criions mutuellement: 'Que diable faites-vous?' Je l'ai moi-même dit d'innombrables fois et on me l'a dit d'innombrables fois également", a-t-il expliqué au Laatste Nieuws.

On ne changera plus Kevin De Bruyne

Zetterberg comprend parfaitement la réaction de KDB, mais il ne l'aurait, lui, jamais fait devant les caméras. "Je trouvais la sortie de De Bruyne normale. Et sur le fond, cela ne me dérange pas du tout. Seulement, on ne fait pas ça en dehors des quatre murs du vestiaire".

"On ne rabaisse pas un coéquipier publiquement. Nous ne faisions jamais ça à Anderlecht. En dehors de cela, le vestiaire de l'équipe nationale doit écouter quand Kevin De Bruyne parle" poursuit le Suédois.

Zetterberg termine sur un conseil à Domenico Tedesco concernant son capitaine : "C'est l'homme principal. Si De Bruyne dit : 'Maintenant, tout le monde se dirige vers le coin de terrain', tout le monde doit se diriger vers le coin de terrain. Parce que c'est Kevin De Bruyne. Un entraîneur doit écouter son meilleur joueur".