Du banc de Manchester City au bas de tableau en Pro League : "Patrick Vieira m'a conseillé"

La Pro League regorge de joueurs au parcours atypique. Celui de Thierry Ambrose en fait partie.

A 27 ans, Thierry Ambrose s'est stabilisé en Belgique. Même s'il a bien failli partir aux Pays-Bas, l'attaquant guadeloupéen entame sa quatrième saison en Pro League, il a notamment offert la victoire à Courtrai contre le Standard il y a quelques semaines.

Son début de carrière avait été beaucoup plus mouvementé : à 16 ans, il quitte Auxerre pour Manchester City. Il sera ensuite prêté au NAC Breda, à Lens (alors en Ligue 2) et au FC Metz, avant d'être définitivement transféré en Moselle pour deux millions en 2020. Un an plus tard, il découvrait le championnat belge, avec deux premières bonnes saisons à Ostende.

A City, Ambrose n'a jamais joué avec l'équipe première mais a toutefois figuré sur le banc à une reprise, à l'occasion d'une victoire contre Crystal Palace en décembre 2014. Il revient pour Football Time sur cet épisode qui a marqué sa carrière.

Du beau monde autour de lui

"Avant le match, Manuel Pellegrini vient me voir et me demande si je marque s'il me fait rentrer. A ce moment-là, j'étais quelqu'un de très humble, je lui dis "Je pense". J'aurais dû dire "Oui, je suis prêt. Si je rentre, je fais la différence" " se souvient-il.

Un manque d'affirmation qui coûte cher : "Après la rencontre, Patrick Vieira vient me voir et me demande pourquoi j'ai répondu ça. Il me dit que l'entraîneur, il faut lui donner de la confiance, lui dire que tu vas marquer. C'est le seul regret que je peux avoir. Je suis parti m'échauffer mais sans monter au jeu. Samir Nasri m'a dit que mon heure allait venir. Je n'ai que de bons souvenirs malgré tout".